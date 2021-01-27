Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве

https://static.news.ru/photo/ea1a05be-608a-11eb-bd1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный снегопад ожидается в столице 28 и 29 января. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Согласно данным синоптиков, город засыплет снегом из-за атмосферных фронтов активного южного циклона.

Сложные погодные условия ожидают столицу с утра 28 января и продолжатся до конца суток 29 января. При температуре воздуха в Москве ноль — минус 2 градуса осадки будут приниматься в виде снега и мокрого снега, — говорится в сообщении портала «Метеоновости».

Отмечается, что в эти дни снежный покров может увеличиться на 5–10 сантиметров.

Как писал NEWS.ru, ранее метеорологи и медики предупредили, что погода предстоящего февраля может доставить хлопоты метеочувствительным людям. По словам главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, дело в том, что февраль, как и январь, будет с изменчивой погодой. В свою очередь начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков высказал мнение, что таких сильных морозов, какие были в первой половине января, в обозримом будущем не предвидится.