Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде без осадков

https://static.news.ru/photo/8b6e7e2a-71b3-11eb-9999-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в четверг, 18 февраля, ожидается морозная погода, температура воздуха будет держаться в районе 14 градусов ниже нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха останется ниже нормы, осадков в регионе не ожидается.

Сегодня синоптическая ситуация в регионе обусловится юго-восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей ждёт по-зимнему погожий, но морозный денёк с температурным фоном на 8-10 градусов ниже многолетней климатической нормы. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице минус 12 — минус 14, в Подмосковье минус 11 — минус 16 градусов, — рассказал он агентству РИА Новости.

В «Фобосе» прогнозируют несильный северо-западный ветер с порывами до 7 метров в секунду, немного поднимется атмосферное давление — до 753 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru писал, что в Гидрометцентре предупредили жителей Москвы и Подмосковья о надвигающихся скачках температуры. В ближайшие несколько дней погода будет носить неустойчивый характер. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 30 градусов, после чего температура повысится до минус 4–5 градусов, а затем снова резко похолодает.