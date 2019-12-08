Оттепель сохранится в Москве, столичном регионе и некоторых субъектах ЦФО до 11 декабря, после чего начнётся вторжение холодного атмосферного фронта. Он принесёт с собой мокрый снег.
По данным центра «Фобос», в ближайшие дни в Москве ожидается дождливая и ветреная погода. В первые дни новой недели, 9–10 декабря, температура будет положительной даже в ночные часы, а затем в столице может выпасть снег, возможна гололедица,
С 11 по 14 декабря включительно антициклон обеспечит ясную погоду, но, как предупреждают синоптики, за счёт длительных ночей «усилится выхолаживание приземного воздуха».
В эти дни столбики термометров в Москве будут показывать до восьми градусов ниже нуля. Затем атлантический циклон принесёт снеговые тучи и повышение температуры.
Как писал NEWS.ru, ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве с 9 по 15 декабря может быть на 5–6 градусов выше нормы. Воздух прогреется до двух-четырёх градусов тепла 9 декабря, а через два дня будет от нуля до плюс двух градусов.
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