https://static.news.ru/photo/10d6e184-19c6-11ea-b10a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Оттепель сохранится в Москве, столичном регионе и некоторых субъектах ЦФО до 11 декабря, после чего начнётся вторжение холодного атмосферного фронта. Он принесёт с собой мокрый снег.

По данным центра «Фобос», в ближайшие дни в Москве ожидается дождливая и ветреная погода. В первые дни новой недели, 9–10 декабря, температура будет положительной даже в ночные часы, а затем в столице может выпасть снег, возможна гололедица, передаёт РИА Новости.

С 11 по 14 декабря включительно антициклон обеспечит ясную погоду, но, как предупреждают синоптики, за счёт длительных ночей «усилится выхолаживание приземного воздуха».

В эти дни столбики термометров в Москве будут показывать до восьми градусов ниже нуля. Затем атлантический циклон принесёт снеговые тучи и повышение температуры.

Как писал NEWS.ru, ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве с 9 по 15 декабря может быть на 5–6 градусов выше нормы. Воздух прогреется до двух-четырёх градусов тепла 9 декабря, а через два дня будет от нуля до плюс двух градусов.