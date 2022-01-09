Синоптики пообещали москвичам 35-сантиметровые сугробы

Утром и вечером в понедельник, 10 января, в Москве пройдут сильные снегопады, в результате которых высота сугробов достигнет 35 см, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозу синоптика, на дорогах ожидаются снежные заносы, видимость ухудшится до одного-двух километров.

В течение дня в столице ожидается дополнительно ещё 5–8 мм осадков при месячной норме 42 мм, благодаря чему сугробы вырастут до 35 см, что на 10 см больше положенного, — сообщил Тишковец.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков добавил, что 10 января в Москве ожидается также облачная погода, температура воздуха будет до минус 5 градусов, по области — до минус 7. Ветер будет северо-восточный, 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что наступивший 2022 год будет холодным для всей планеты. По словам специалиста, в этом году наверняка будет холоднее, чем в 2020-м. Особенность наступившего года объясняется развитием климатического явления Ла-Нинья. Это подъём холодной воды из морских глубин, из-за чего снижается средняя температура по планете. Этот феномен влияет на погоду на всей Земле, но является естественным процессом.