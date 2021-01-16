Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве

https://static.news.ru/photo/a76451f6-5906-11eb-93ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в столице. Причиной стала гололедица.

Предупреждение будет действовать до полудня вторника, 19 января, сообщает РЕН ТВ. Накануне столицу засыпало снегом. Синоптики объяснили большое количество осадков влажными воздушными массами, принесёнными южным циклоном.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, как долго в России продлятся сибирские морозы. По его словам, последний раз сильные морозы наблюдались в России в 2018 году. При этом предстоящая ночь должна усилить похолодание. Столбики термометров опустятся до 27 градусов ниже нуля, а местами даже до минус 30.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «нервная погода» прогнозируется на европейской части России в течение недели — сильнейшие морозы в начале недели резко сменятся оттепелью в пятницу, а разница температур составит больше 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.