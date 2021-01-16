Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в столице. Причиной стала гололедица.
Предупреждение будет действовать до полудня вторника, 19 января,
Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, как долго в России продлятся сибирские морозы. По его словам, последний раз сильные морозы наблюдались в России в 2018 году. При этом предстоящая ночь должна усилить похолодание. Столбики термометров опустятся до 27 градусов ниже нуля, а местами даже до минус 30.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «нервная погода» прогнозируется на европейской части России в течение недели — сильнейшие морозы в начале недели резко сменятся оттепелью в пятницу, а разница температур составит больше 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.