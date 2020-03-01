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Каждому заболевшему россиянину нет смысла делать анализы на коронавирус нового типа, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста, которому не удалось провериться на инфекцию.

Чиновник добавил, что смысл обращаться к специалистам есть при наличии симптомов недуга или после возвращения из очагов заражения, пишет «Интерфакс». Политик отметил, что исследование можно провести в поликлиниках «на специализированной...