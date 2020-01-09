https://static.news.ru/photo/237ac5e4-337a-11ea-8da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешняя зима оказалась не совсем привычной для россиян. По всей стране температура превышает климатические нормы. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему так происходит.

По словам синоптика, обычно над западной и восточной Сибирью формируется антициклон. Именно он сдерживает тёплый воздух из-за чего холод идёт на Урал и центральную Россию, рассказал он РИА Новости.

Но в этом сезоне всё не так. Сейчас антициклон находится не над Сибирью, а на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывая юг Бурятии и юг Забайкалья.

Из-за этого, по словам синоптика, температура на юге Бурятии минус 25, а циклоны, свободно проходя через Урал, несут с собой атлантическое тепло. Холод из-за этого не попадает в Сибирь, а идёт прямо на Канаду и Аляску, где сейчас до минус 30 градусов. При этом канадский Квебек находится на одной широте с Крымом.

Такая циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября, начала ноября, — пояснил Варакин.

Метеоролог также отметил, что в ближайшие 10 дней среднесуточная температура будет следовать климатической норме только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки. На остальной территории России будет теплее нормы на 4-12 градусов. В Москве и Санкт-Петербурге всё это время температурные показатели будут выше нормы на 8-10 градусов.

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