Синоптик сообщил о рекордной за 143 года майской жаре

https://static.news.ru/photo/44bd5be0-b781-11eb-9719-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что столицу ожидает рекордная за последние 143 года жара. Воздух в Москве 18 мая прогреется до 32 градусов выше нуля, сообщает РБК.

В центре европейской части России также будет очень тепло, там температура воздуха составит от 30 до 32 градусов тепла. Предыдущий рекорд дня 18 мая был зафиксирован в XIX веке, тогда температура составляла 29,1 градус выше нуля. Нынешняя майская жара может побить его.

Тёплая погода сохранится и в ночные часы и составит 17–18 градусов выше нуля. Это соответствует самой тёплой пятидневке июля и даже не в Центральной России, а на юге, в Краснодарском крае.

Но уже 19 мая начнёт холодать, предупредил учёный. А 20 мая дневная температура в столице может упасть до 18 градусов.

Уже в среду станет немного облачнее, пойдут кратковременные дожди и около +25 градусов, а к четвергу температура опустится до +18...+20 градусов, — уточнил Вильфанд.

Как сообщалось ранее, в столице России побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году. Тогда, 63 года, назад воздух в Москве прогрелся до +27,1 градуса. Сегодняшним 17 мая главная метеостанция мегаполиса на ВДНХ зафиксировала температуру +27,5 градуса.