Синоптик рассказала о начале погодных перемен

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, когда ждать неумолимых сезонных перемен. Они начнутся с 22 сентября, когда придёт астрономическая осень, пишет ТАСС.

В этом году астрономическая осень в Северном полушарии наступит 22 сентября в 22:21 мск.

22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят неумолимые сезонные перемены — тёплое полугодие сменяется холодным. Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже десяти градусов, прекращается вегетация растений, не формируется уже хлорофилл в листьях, — пояснила синоптик.

По словам специалиста, с наступление астрономической осени поменяется и характер осадков. Они становятся уже не локальными, как это было летом, а площадными. Будет больше облачности, придёт «золотая осень», когда листья начнут становится красными, коричневыми. Среднесуточная температура при этом опустится ниже пяти градусов тепла.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что первые ночные заморозки могут ударить в Москве в конце первой декады сентября. Она отметила, что самой ранней датой их наступления является 6 сентября.