Синоптик рассказала, когда туман в Москве начнёт рассеиваться

Туман в Москве начнёт рассеиваться после 12 часов дня, рассказала NEWS.ru главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. До полудня в столице действует штормовое предупреждение.

Мы ждём, что уже после 12 часов дня видимость значительно улучшится. Штормовое предупреждение действует до 12 часов сегодня. Сейчас солнце становиться всё выше, постепенно будет подниматься ветерок. Оба эти фактора будут способствовать рассеиванию тумана. Туман довольно плотный, в этом сезоне он самый сильный в осеннее время, — подчеркнула Позднякова.

Она отметила, что температура подстилающей поверхности в основном положительная, что не позволило образоваться на асфальте «ледяной корке».

Вчера над большей частью Москвы светило солнце и температура поверхности была довольно высокой. Интенсивность тумана везде была разная. В Москве туман рассеется. Как таковое явление туман перестанет существовать после 12:00 часов. Может быть, густые дымки останутся. Не факт, что в Подмосковье и после 12:00 часов, особенно в пониженных местах рельефа, туман не сохранится, — рассказала Позднякова.

Специалист также рассказала, что в ближайшие сутки в Москве тумана уже не ожидается, он пойдёт на убыль из-за усиления ветра и повышения температуры воздуха.

Более 200 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево на фоне тумана. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», 175 рейсов задержаны, ещё 33 отменены. По информации на 10:57 мск, в аэропорту Внуково задержаны 66 рейсов, шесть рейсов отменены, в аэропорту Домодедово 60 рейсов задержаны, 12 отменены, в аэропорту Шереметьево 49 рейсов задержаны, 15 отменены.