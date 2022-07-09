Синоптик рассказала, какую погоду принесет в Москву новый атмосферный фронт Синоптик Позднякова предрекла москвичам выходные с дождями, грозами и сильным ветром

Фото: Cергей Булкин/NEWS.ru

Выходные в Москве 9 и 10 июля обещают быть дождливыми, с грозами и сильным ветром до 17 м/с, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что 9 июля воздух днем прогреется в столице до 26 градусов по Цельсию, однако во второй половине дня прогнозируются дожди с грозами. Эксперт подчеркнула, что столицу в субботу пересечет атмосферный фронт.

Во второй половине дня 9 июля Москву будет пересекать атмосферный фронт. Сначала город окажется в его холодном участке, а в ночь на 10 июля — на теплом. В субботу воздух в мегаполисе прогреется до 26 градусов по Цельсию. Во второй половине дня ждем дожди, местами сильные, с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду, выпасть может от 3 до 20 мм осадков. Это менее интенсивно, чем мы наблюдали 7 июля. 10 июля ожидаем не такие сильные дожди, местами кратковременные, температура — 28–30 градусов по Цельсию. В понедельник температура будет 26–31 градус. В середине недели температура в дневные часы будет более комфортной — около 25 градусов, — подчеркнула Позднякова.

Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в сезон жары. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Он отметил, что употребление спиртных напитков в жаркую погоду может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а действия пьяных граждан часто являются «катализатором криминогенных ситуаций».

Ранее невролог Павел Хорошев сообщил, что избежать опасных последствий для здоровья при аномально жаркой погоде можно, если следить за питьевым режимом и пить достаточное количество воды. Медик напомнил, что летом здоровому человеку надо выпивать примерно 2–2,5 литра воды ежедневно, а при повышенной температуре еще больше.