Синоптик рассказал, в каких регионах наступит опасная погода

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, на которые 14 и 15 августа обрушатся ливни, грозы c градом и шквалистым ветром. Особенно опасной погода будет в Крыму, который ждут «небывалые дожди», сообщает ТАСС.

Ливни с грозами сохранятся в Сочи, также город ждёт шквалистый ветер с порывами 22–27 м/с. Такой ветер сродни ураганному. В восточных районах Крыма выпадет около 50 мм осадков, это, по словам метеоролога, очень сильные дожди.

Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления, — заявил Вильфанд.

Небывалые даже для Крыма ливни будут сопровождаться грозами, крупным градом, шквалистым ветром до 25 м/с. В Краснодарском крае возможно формирование смерчей над морем.

Непогода в эти дни ожидает также Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию. Там тоже пройдут ливни, грозы, град, ожидается ветер до 25 м/с.

Ранее сообщалось, что сильного ветра и ливня стоит ожидать в среду жителям Ульяновской, Самарской и Саратовской областей. Причём в Саратовской области ожидается жара до 40 градусов.