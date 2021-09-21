Синоптик рассказал о приходе в Москву золотой осени

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Подмосковье золотая осень начнётся в конце недели. Листва станет играть яркими красками, а осадки будут небольшие и только местами, отметил учёный в беседе с ТАСС.

Золотая осень — это не жаркая погода с богатым спектром оттенков листвы, сухая. На самом деле, лес уже очень красивый. К концу этой недели, когда температура будет 10-12 градусов и лишь местами будет небольшой дождь, можно будет уже говорить о золотой осени, — пояснил специалист.

По его словам, из-за отсутствия яркого солнца данный период нельзя назвать классической золотой осенью. Листва же в Московском регионе будет опадать до середины октября, как минимум, добавил Вильфанд.

Ранее стало известно, что температура воздуха в центре Европейской России повысится до 10–12 градусов, тем самым вернувшись к норме. Об этом заявил Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что грядущее потепление нельзя назвать ни бабьим летом, ни золотой осенью, поскольку данные определения предполагают солнце, а его не ожидается.