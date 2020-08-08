Синоптик рассказал о погоде в столице в субботу

https://static.news.ru/photo/9a6861aa-d944-11ea-8c34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кратковременные дожди и повышенное атмосферное давление ждут москвичей в субботу, 8 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня погода в столичном регионе будет формироваться в противоборстве двух циклонов. Антициклон с северо-запада поспособствует хорошему дневному прогреву, а циклон с юго-востока в середине дня подбросит в регион очаги небольших дождей, — сказал синоптик.

Температура воздуха поднимется до +24...+26 градусов в столице и до +22...+27 градусов в Подмосковье. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы, передаёт РИА Новости.

Самым холодным за всю историю наблюдений 8 августа в Москве было в 1883 году, тогда воздух прогрелся лишь до +5,3. А в жарком 2010 году в Москве 8 августа было +36,1, сообщает Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, в августе в столичном регионе погода будет соответствовать климатической норме, без аномалий температуры или осадков, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.