Синоптик рассказал, когда тепло вернётся в европейскую часть РФ

https://static.news.ru/photo/75c535d4-9985-11ea-9a32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предварительные расчёты метеорологов показывают, что потепление в центре европейской части России может произойти в течение последних пяти дней мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

По его словам, начнёт меняться центр антициклона и всё зависит от того, в какой его части — тёплой или холодной — окажется центр Европейской России, сообщает ТАСС.

Существует вероятность того, что в последнюю пятидневку мая температура повысится. Она приблизится к своей норме. Будет около 20 градусов, — отметил Вильфанд.

Он пояснил, что пока температура ниже нормы в среднем на 3 градуса, а более точно о потеплении можно будет говорить в конце недели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов рассказал о причинах весенних погодных аномалий. Непривычные температурные показатели весной связаны с тем, что в это время года идёт перестройка с зимнего периода на летний, пояснил он. По словам Семёнова, осенью бывает бабье лето, во время которого наблюдается потепление, а весной, напротив, случаются возвратные похолодания.