Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве 25 февраля

25 февраля в Москве будет тепло, без осадков, атмосферное давление немного пониженное, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передаёт РИА Новости. Ранее в Росгидромете заявили, что тепло вернётся в столицу к выходным.

В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс два-четыре градуса, по области — от нуля до плюс пяти. Ветер южный со скоростью четыре-девять метров в секунду, — сказал Синенков.

Он добавил, что атмосферное давление будет немного сниженным, оно достигнет 748 мм ртутного столба. По мнению синоптика, слой снега в столице уменьшится до 13 см к 6 марта.

Как сообщил ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, 26 и 27 февраля в Москву вернётся тепло: ночью будет от −3 до +2 градусов, а днём жителей столицы ожидает температура от нуля до пяти градусов тепла. Цыганков подчеркнул, что последний день месяца, 28 февраля, также будет тёплым.