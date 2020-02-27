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Средняя температура в начале марта будет выше нормы практически на всей территории России. Об этом заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в Московском регионе и в областях южнее, вплоть до Курской области, климатическая норма будет превышена на семь-десять градусов, сообщает РИА Новости.

На пять-шесть градусов выше нормы окажется температура в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях. Превышение нормы на четыре-пять градусов ожидается на северо-западе страны — от Ленинградской до Архангельской области и запада Коми.

В регионах средней Волги превышение составит три-четыре градуса, а в Астраханской и Ростовской областях — восемь градусов, уверен Варакин.

Он добавил, что тёплая погода порадует даже жителей арктической зоны Урала и Западной Сибири. Причём, если в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах норма будет превышена на восемь градусов, то на Таймыре — на 12.

Примерно такая же аномальная температура будет наблюдаться на севере Красноярского края и в Якутии. На Дальнем Востоке будет лишь на два градуса теплее нормы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Московском зоопарке проснулись сурки. Сара Нагайна, а также самец Арчи вышли из спячки раньше положенного времени. Обычно грызуны выходят из спячки в первую неделю марта, а если зима выдалась морозной и снежной, то могут проспать и дольше. В ближайшее время зоологи зоопарка начнут будить тушканчиков. Затем проснутся бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин.