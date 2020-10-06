Синоптик предупредила россиян о заморозках, гололёде и пыльных бурях

https://static.news.ru/photo/3167e71e-0858-11eb-a06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заморозки, гололёд и пыльные бури ожидаются в регионах России в ближайшие дни. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Ниже нормы на два-четыре градуса ожидается погода в Сибири. Так, жителей Красноярского края и Хакасии предупредили о сильной гололедице. В Иркутской области 7 октября мокрый снег будет сопровождаться сильным ветром — до 23 метров в секунду, отметила синоптик в интервью «Российской газете».

Также небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а местами и гололедица ожидаются юге Западной Сибири. По словам Паршиной, с 7 по 9 октября ночные заморозки прогнозируются в Удмуртии, Кировской, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях.

Отступающий антициклон создаст условия для сильного ветра на юге России. Это приведёт к пыльным бурям в Ставропольском крае, Ростовской области и Калмыкии. В Чечне и Дагестане возможно усиление ветра до 23 метров в секунду.

Погода сохранит черты бархатного сезона в Москве и Центральном регионе до конца недели. Затем температура там станет постепенно понижаться на один-два градуса, подчеркнула Паршина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье будет наблюдаться хорошая погода. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также добавил, что в среду, 7 октября, приближение атлантического циклона принесёт пасмурную погоду, возможны небольшие дожди, температура понизится до плюс 13–18 градусов. В то же время 8 октября будет наблюдаться небольшое потепление — до плюс 15–20 градусов.