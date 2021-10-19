Синоптик предупредила россиян о суровом ноябре

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какой будет погода на территории России в ноябре. В центре и на северо-западе страны температура ожидается в пределах климатической нормы, сообщает «РГ».

Теплее обычного будет в Поволжье, Предуралье, на Урале и на Нижней Волге. Там дневная температура воздуха будет достигать 10 градусов выше нуля. На запад страны распространяется холодный прогноз: холоднее обычного будет в Калининградской области. Ночная температура в регионе будет опускаться до минус 6 градусов, днём будет колебаться около нуля.

В пределах нормы окажется температура в ноябре в Карелии, в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях, Вологодской, Мурманской, Архангельской областях, в Московской области.

Суровый ноябрь, по словам синоптика, ожидается в Иркутской области, Забайкалье и Амурской области. В этих регионах ночная температура будет вполне зимней — 15 градусов ниже нуля, при похолоданиях может опуститься до минус 25.

Холоднее обычного будет на Камчатке, в Магаданской области, на юге Чукотки. По ночам температура воздуха там будет опускаться до минус 17 градусов, днём составит минус 5-10 градусов, при похолоданиях возможны 30-градусные морозы. В Якутии в ночные часы температура воздуха в ноябре будет опускаться и до 40 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 октября москвичам стоило ждать первого снега, который пройдёт вперемешку с дождём. Первый снег увидят, скорее всего, только те, кто работает ночью, так как с утра этих «мокрых снежинок» уже не будет.