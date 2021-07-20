Синоптик предупредила москвичей о короткой «холодной передышке»

В ближайшее время москвичей ждёт «холодная передышка», но она не будет долгой. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передаёт «Москва 24».

Она сообщила , что циклон переместится на север европейской части страны. В результате в столицу будет поступать менее прогретый воздух. Жара постепенно будет спадать, пик снижения температуры придётся на 25 июля, когда температура ночью достигнет 9–14 градусов тепла, а днём — 19–24 градусов.

Холодная передышка не будет затяжной. Не исключено, что к концу июля дневная температура вновь станет приближаться к отметке 25–30 градусов, — подчеркнула она.

После 25 июля антициклон с порциями прохладного воздуха начнёт идти с севера на юг. Под лучами солнца температура прогреется, и воздух снова станет тёплым.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура в августе будет в среднем теплее нормы, также возможны и очень жаркие дни, когда столбик термометра поднимется выше 30 градусов. По прогнозу синоптика, в августе осадков будет меньше нормы, дожди будут носить кратковременный и локальный характер.