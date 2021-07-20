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Синоптик предупредила москвичей о короткой «холодной передышке»

15:48, 20 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В ближайшее время москвичей ждёт «холодная передышка», но она не будет долгой. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передаёт «Москва 24».

Она сообщила, что циклон переместится на север европейской части страны. В результате в столицу будет поступать менее прогретый воздух. Жара постепенно будет спадать, пик снижения температуры придётся на 25 июля, когда температура ночью достигнет 9–14 градусов тепла, а днём — 19–24 градусов.

Холодная передышка не будет затяжной. Не исключено, что к концу июля дневная температура вновь станет приближаться к отметке 25–30 градусов, — подчеркнула она.

После 25 июля антициклон с порциями прохладного воздуха начнёт идти с севера на юг. Под лучами солнца температура прогреется, и воздух снова станет тёплым.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура в августе будет в среднем теплее нормы, также возможны и очень жаркие дни, когда столбик термометра поднимется выше 30 градусов. По прогнозу синоптика, в августе осадков будет меньше нормы, дожди будут носить кратковременный и локальный характер.

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