Синоптик предупредила москвичей о короткой «холодной передышке»

В ближайшее время москвичей ждёт «холодная передышка», но она не будет долгой. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передаёт «Москва 24».
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Холодная передышка не будет затяжной. Не исключено, что к концу июля дневная температура вновь станет приближаться к отметке 25–30 градусов, — подчеркнула она.
После 25 июля антициклон с порциями прохладного воздуха начнёт идти с севера на юг. Под лучами солнца температура прогреется, и воздух снова станет тёплым.
Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура в августе будет в среднем теплее нормы, также возможны и очень жаркие дни, когда столбик термометра поднимется выше 30 градусов. По прогнозу синоптика, в августе осадков будет меньше нормы, дожди будут носить кратковременный и локальный характер.