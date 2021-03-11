Синоптик предупредил о метели в Москве 12 марта

https://static.news.ru/photo/e455d7dc-82f6-11eb-a207-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что слабая метель ожидается в Москве вечером 12 марта. По его словам, днём температура воздуха в столице повысится до минус 4–6 градусов.

Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером небольшой снег и слабая метель, — отметил синоптик в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что ветер будет южным, силой до 10 метров в секунду, порывистым. Атмосферное давление понизится до 744 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после аномальных морозов жителей Москвы и центра Европейской России ожидает резкое потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, оно начнётся 12 марта, когда столбики термометров поднимутся выше нуля. Центр Европейской России окажется в зоне схождения воздушных потоков, отметил учёный.