Синоптик предупредил москвичей о грозах с градом

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Кратковременные дожди, а также грозы и град ожидаются в Москве 15 июля. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

Ожидается переменная облачность, во второй половине дня и особенно вечером местами кратковременные дожди, грозы, возможен град, — цитирует синоптика агентство.

По его словам, в столице может выпасть 8–13 мм осадков, что соответствует десятой части месячной нормы. Ветер будет северо-западный три — восемь метров в секунду, во время грозы — порывистый.

В течение дня температура воздуха в Москве составит +30–32, в Подмосковье воздух прогреется до +28–33 градусов.

Ранее Тишковец рассказал, что 14 июля в Москве повторился температурный рекорд 70-летней давности. Столбики термометров поднялись до +34,1 градуса. До этого был побит рекорд 1936 года.