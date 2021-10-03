Синоптик пообещал москвичам старое бабье лето

В Москве и остальной Центральной России установится солнечная погода с температурой до +12. Старое бабье лето с понедельника пообещал жителям региона ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом он написал в своём Instagram.

Так, например, в Центральной России в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке, с наибольшей вероятностью лёгких заморозков в среду, четверг и пятницу, тогда как в разгар дня воздух сумеет прогреться до +7... +12 [градусов], — написал синоптик.

Также в столичном регионе стоит ожидать слабого ветра переменных направлений. В ночные и утренние часы будет наблюдаться туман. Словом, москвичей ждёт характерная настоящая золотая осень.

Причиной потепления стал антициклон скандинавского происхождения, который пришёл в среднюю полосу России и будет «высушивать» погоду. Благодаря ему дождей не будет, температурный фон соответствует климатической норме начала октября.

Предстоящей зимой на большей части территории России ожидается существенное увеличение количества осадков. Такой прогноз ранее сделали специалисты центра «Фобос». По словам специалистов, в 2021 году, несмотря на продолжающееся глобальное потепление, в Арктике наблюдается приостановка процесса таяния льда. Также ряд учёных предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии.