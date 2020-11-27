Синоптик назвал российские регионы с опасной погодой

https://static.news.ru/photo/2081f3ce-3141-11eb-a973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян, проживающих на территории ряда регионов в европейской части страны, в скором времени ожидают сложные погодные условия, в числе которых ледяной дождь, снег и в целом сильные осадки. Об этом в разговоре с журналистами рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам эксперта, сильный и мокрый снег ожидается в Вологодской области. Кроме того, аналогичные погодные условия прогнозируются и для запада Архангельской области. То же самое, заметил Вильфанд, будет в Ивановской и Ярославской областях. В этих регионах к тому же ожидается налипание мокрого снега.

Наиболее неблагоприятная погода в Приволжском федеральном округе: в ближайшие три дня на большей части округа снег, мокрый снег. 29 ноября на юге округа пройдёт ледяной дождь, — цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра.

Как объяснил учёный, подобные изменения погоды в худшую сторону вызваны столкновением умеренно-тёплой и холодной воздушной массы. В то же время исследователи наблюдают разные температурные показатели на разных высотах атмосферы и чередование тёплых слоёв с холодными, что и приводит к выпадению ледяного дождя.

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