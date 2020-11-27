На Москву надвигается антициклон «Сибиряк»

https://static.news.ru/photo/fd6e45a0-30a9-11eb-8b98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как циклон «Таня» потерял свою силу по пути к столице, его заменит антициклон «Сибиряк», который принесёт москвичам солнечную сухую погоду, а также настоящие зимние морозы до −12 градусов ночью и −7 днём. Об этом рассказал специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Начнёт свою морозную деятельность антициклон со среды, 2 декабря.

«Сибиряк» принесет малооблачную сухую погоду и усиление морозов до минус 7 — минус 12 ночью, минус 2 — минус 7 днем. Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным. С приходом зимы календарной придет и зима метеорологическая, — рассказал Тишковец РИА Новости.

Как пояснил Тишковец, сибирские антициклоны всегда приносят с собой солнечную, малооблачную и морозную погоду.

Мало того что вернем и температуру в климатическое русло, и снежный покров у нас сразу вернется в норму. Этот сибирский антициклон стабилизирует ситуацию и приведет все метеопараметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря, — уточнил синоптик.

Сибирский антициклон более правильно называть монгольским. По словам Тишковца, он охватит большую часть России, а его западное крыло продавится в Центральную Россию и разгонит облака и осадки в Восточную Европу. У нас в это время, заключил синоптик, установится морозная и солнечная погода.

Циклон «Таня», который должен был обрушиться снегопадами на Москву 27 ноября, утратил по пути свою силу и раздвоился на подступах к Скандинавии. Для столицы не будет представлять серьёзной угрозы, но если вдруг наберётся мощи, то Росгидромет оперативно переименует его в «Татьяну», сообщал NEWS.ru.