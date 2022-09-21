Симоньян рассказала, кто подлежит мобилизации Симоньян: мобилизации подлежат только отслужившие, имеющие военную специальность и боевой опыт

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Частичной мобилизации подлежат граждане, которые подпадают под все три пункта: отслужившие в Вооруженных силах, имеющие нужную в нынешнее время военно-учетную специальность, а также обладающие реальным боевым опытом, написала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, такую информацию предоставили в Минобороны РФ.

Поговорили с МО, попросили уточнить, кто именно попадает под мобилизацию. Вот ответ. Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под все три пункта: кто отслужил, кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас, и главное, кто имеет боевой опыт, — написала Симоньян.

Она пообещала сообщать всю информацию о данной теме по мере ее поступления.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу при этом подчеркнул, что будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% от мобилизационного ресурса. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.