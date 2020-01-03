https://static.news.ru/photo/df2afdae-2fb0-11ea-9eee-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян Фото: _m_simonyan/instagram.com

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию своего мужа Тиграна Кеосаяна с их двухмесячной дочерью Маро на руках, поздравив его с 54-м днём рождения.

Жена режиссёра призналась, что жизнь с ним очень спокойная и весёлая. По её словам, Кеосаян поёт по утрам и играет на рояле за ужином. Он не отпускает в санаторий тёщу, потому что скучает по ней, хотя они постоянно видятся.

Он не устаёт громко шутить и смеяться, накрывая наш дом кипящими брызгами своего темперамента, который любой приготовленный мной бутерброд объявляет шедевром кулинарии и сладко шепчет при всех мне на ухо: «Какая же ты красивая!», как бы я ни поправилась после третьих родов, — поделилась Симоньян.

Журналист добавила, что её возлюбленный дерзок и молод, талантлив, жарок и красив, как «персидский визирь».

Ранее NEWS.ru писал, что Симоньян рассказала о звонке из Кремля за 12 минут до родов.