Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян Фото: _m_simonyan/instagram.com

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию своего мужа Тиграна Кеосаяна с их двухмесячной дочерью Маро на руках, поздравив его с 54-м днём рождения.

Жена режиссёра призналась, что жизнь с ним очень спокойная и весёлая. По её словам, Кеосаян поёт по утрам и играет на рояле за ужином. Он не отпускает в санаторий тёщу, потому что скучает по ней, хотя они постоянно видятся.

Он не устаёт громко шутить и смеяться, накрывая наш дом кипящими брызгами своего темперамента, который любой приготовленный мной бутерброд объявляет шедевром кулинарии и сладко шепчет при всех мне на ухо: «Какая же ты красивая!», как бы я ни поправилась после третьих родов, — поделилась Симоньян.

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Как спокойно и весело жить с человеком, который поет по утрам и играет на рояле за ужином, который держит в своем кабинете 'волшебный сундук', и дети, садясь на него, заспанные, только спустившиеся к завтраку, слушают порцию папиных сказок об инопланетянах и несуществующих странах, который ночами носит на левой руке нашу двухмесячную дочь, путешествуя по коридору 'в гости' то к одной, то к другой бабушке, который не отпускает тещу в санаторий, потому что по ней скучает, хотя и живет с ней в одном доме, по выходным с друзьями — с его друзьями, ставшими уже и моими, успешными, интересными, состоявшимися, — вспоминает, как Владимир Высоцкий качал его на коленях, который всегда с полувзгляда знает, что у меня на уме — да ладно бы у меня, но ведь и у всех остальных, — встроенным дозиметром чувствует излучения лицемерия и умеет так снисходительно улыбнуться чужой слабости, который не устает громко шутить и смеяться, накрывая наш дом кипящими брызгами своего темперамента, который любой приготовленный мной бутерброд об'являет шедевром кулинарии и сладко шепчет при всех мне на ухо: 'Какая же ты красивая!', как бы я ни поправилась после третьих родов, который всегда держит слово и продолжает считать своей единственной Родиной ту страну, где он родился, — Советский Союз, — который по-стариковски плачет, когда говорит об отце, и по-мальчишески улыбается, когда строит планы на будущее, который дерзок и молод, талантлив и жарок и, как персидский визирь, красив, — как можно его не любить? С днем рождения, мой родной @tigrankeosayan !

Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)

Журналист добавила, что её возлюбленный дерзок и молод, талантлив, жарок и красив, как «персидский визирь».

Ранее NEWS.ru писал, что Симоньян рассказала о звонке из Кремля за 12 минут до родов.

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