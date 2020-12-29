СК завёл уголовное дело на Навального

https://static.news.ru/photo/a5538596-4a04-11eb-b487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении политика Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии Главного следственного управления СК, оппозиционер потратил больше 356 млн рублей из денег, собранных в качестве пожертвований в некоммерческие организации, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации „Пятое время года“», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан „ШТАБ“». Всего, по данным силовиков, эти организации собрали больше 588 млн рублей от россиян.

По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, — говорится на сайте СК.

Подробностей в силовой структуре не привели.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш напомнила, что Навальный предупреждал о возможном возбуждении против него уголовного дела после отравления.

Помните, Алексей много раз говорил, что в результате его неудавшегося отравления дело возбудят против него самого и ФБК? Как говорится, ч. т. д., — написала она в Twitter.

До этого Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году, писал NEWS.ru.