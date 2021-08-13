В Москве задержали мать, которая бросила младенца на скамейке

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Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать женщину, которая оставила младенца на скамейке детской площадки на северо-западе Москвы. Она оказалась матерью ребёнка. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По информации ведомства, женщина — 26-летняя гражданка Киргизии.

Установлена личность женщины, оставившей новорождённого мальчика во дворе, и её местонахождение. <...> По предварительной информации, ребёнок — её сын, — говорится в сообщении.

Там отмечается, что сейчас женщину привезли в отдел позиции. О дальнейших планах силовиков ничего неизвестно.

13 августа в Москве во дворе дома на скамейке обнаружили брошенного новорождённого. Местные жители заметили ребёнка возле дома на Ярославском шоссе. Обнаружившие младенца сразу же вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

По информации СМИ, ребёнок родился несколько дней назад.