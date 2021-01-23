Силовики задержали 15 детей на несанкционированной акции в Москве

https://static.news.ru/photo/1cfd1240-5d8f-11eb-a411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Москве на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального полицейские задержали 15 детей.

Порядка 15 детей задержаны в Москве, — рассказала журналистам уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Самым маленьким из них было девять и 12 лет. Их задержали, чтобы передать законным представителям. Дети уже отпущены, сообщает ТАСС.

Ранее Кузнецова отреагировала на видеозапись задержания ребёнка на акции в Москве. По её словам, были видны грубые действия со стороны силовика, чтобы вывести несовершеннолетнего за периметр безопасности. Подросток был передан родителям.

Ряд СМИ сообщили, что в несанкционированном митинге в столице принимают участие около 15 тысяч человек, по данным МВД — четыре тысячи. Силовики задерживают агрессивных участников.

Протестные акции проходят в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика накануне неоднократно призывали людей выйти на несанкционированные митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии Навальный был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Позже суд арестовал его на 30 суток. Навальному вменяют нарушение отбывания условного срока по делу «Ив Роше».

Как писал NEWS.ru, во Владивостока во время несанкционированного митинга дети стояли живой цепью между протестующими и правоохранителями.