Омбудсмен заявила о детях, за которыми прячутся митингующие во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/f5a3a6ec-5d5b-11eb-9c85-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Дети во время митинга на территории Владивостока стоят живой цепью между протестующими и правоохранителями. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова на своей официальной странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что участники несанкционированной властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. Один из митингующих — журналист Юрий Дудь.

Собравшиеся требуют отставки президента России Владимира Путина и выкрикивают лозунги «Мы не боимся. Раз. Два. Три, Путин, уходи» и «Верни дворец народу». В месте проведения несогласованной демонстрации оцеплением стоят сотрудники ОМОНа.

Теперь я знаю всё о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди? — написала омбудсмен в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории дальневосточных городов в субботу, 23 января, к настоящему моменту уже задержаны несколько десятков участников акций протеста против ареста оппозиционного политического деятеля Алексея Навального. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах и журналисты с места событий.