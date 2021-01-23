Задержанного на акции протеста ребёнка передали родителям

https://static.news.ru/photo/eff1c51e-5d81-11eb-af78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несовершеннолетнего мальчика, которого задержали во время акции протеста в центре Москвы, передали родителям. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Мальчик был задержан полицией во время митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального на Пушкинской площади.

Сейчас уточняем всё по задержанию ребёнка в Москве, на видео видны грубые действия по отношению к несовершеннолетнему со стороны полицейского. Как выяснилось, с целью вывести его за периметр для безопасности, — цитирует омбудсмена «Интерфакс».

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии Навальный был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

В субботу в столице и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Ранее СМИ сообщили, что в несанкционированном митинге в Москве участвуют порядка 15 тысяч человек, по данным МВД, количество участников — четыре тысячи. Силовики проводят точечные задержания с применением силы. Одним из задержанных оказался несовершеннолетний мальчик. К настоящему моменту его уже передали родителям. Ранее видео с его участием появилось в соцсетях.

Как передавал NEWS.ru, дети во время митинга на территории Владивостока стояли живой цепью между протестующими и правоохранителями. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.