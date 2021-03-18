Силовики пришли в офисы «МБХ Медиа» и «Открытой России»

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Силовики пришли в «МБХ Медиа» в Москве. Кроме того, правоохранители появились также в офисе «Открытой России».

По нашим данным, их точно больше четырёх человек, у них есть группа поддержки — товарищи в балаклавах, и они ждут пока кто-нибудь приедет в редакцию, — рассказала главный редактор «МБХ» Вероника Куцыло.

На текущий момент неясно, по какой причине силовики пришли в офис издания, однако «по имеющимся данным» они намерены провести какие-то мероприятия.

Силовики также появились в офисе «Открытой России», о чём сообщил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров. Изначально одноимённая организация была зарегистрирована в Великобритании, но в 2017 году Генпрокуратура РФ признала её нежелательной. Тогда «Открытая Россия» продолжила работу в РФ как общественное движение без регистрации.

Координатор организации Татьяна Усманова рассказала, что на данный момент в офисе никого нет, однако там проходят обыски. Она отметила, что сотрудники «Открытой России» едут на место, где смогут точнее рассказать о том, что происходит, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети Twitter удалить аккаунт издания «МБХ медиа». Об этом сообщили в самом издании со ссылкой на сообщение от администрации сервиса коротких сообщений.

Претензия Роскомнадзора к аккаунту «МБХ медиа» состоит в том, что в нём публикуется информация о деятельности организации, которая в России признана нежелательной.