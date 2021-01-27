Силовики пришли с обыском в квартиру Юлии Навальной и офис ФБК

https://static.news.ru/photo/aaf38496-60a8-11eb-be53-fa163e074e61_660.jpg Юлия Навальная Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сотрудники силовых структур устроили обыск в квартире жены политика Алексея Навального Юлии, сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Иван Жданов.

У Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск, — написал он в Twitter.

Жданов отметил, что силовики начали ломать дверь в помещение. Они отказались дожидаться адвоката, который должен прибыть в течение 15 минут для юридической защиты женщины.

Он подтвердил, что все обыски проходят по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, однако не раскрыл подробности.

Также обыск проводится в студии YouTube-канала «Навальный LIVE», где находится юрист ФБК Любовь Соболь. Об этом она также написала в Twitter. В этом же здании находится офис фонда, где также проходит обыск, рассказал Жданов.

Кроме того, с обыском пришли к помощнику муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой Николаю Касьяну, передаёт «ОВД-Инфо». Аналогичные действия, по данным «Медиазоны», проводят в квартире члена Либертарианской партии Игоря Ефремова.

Накануне с обыском пришли в квартиру самого оппозиционера в московском районе Марьино. В помещении находится брат политика Олег Навальный.

По данным СМИ, по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм планируется провести обыски у всех сотрудников ФБК.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток. Адвокату сообщили о заседании прямо перед его началом. Проведение процесса в полицейском отделении суд объяснил необходимостью допустить журналистов к его освещению, однако в отделение попали сотрудники только некоторых изданий.

19 января Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 90 млн человек, писал NEWS.ru.