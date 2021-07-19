Силовики объяснили претензии к журналистке, снимавшей задержание ребёнка

Главное управление МВД по Москве объяснило, почему силовики задержали сотрудницу Lenta.ru, которая снимала, как ребёнка пытаются увести в автозак. Там заявили, что она мешала работе сотрудников правоохранительных органов, передаёт АГН «Москва».

По информации ведомства, от девушки «неоднократно» требовали прекратить «противоправное поведение», но та не реагировала. Также она не сообщала, что работает журналистом.

17 июля в 21:45 на Чистопрудном бульваре за воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции была задержана гражданка, — говорится в заявлении МВД.

При этом на неё составили протокол по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), а воспрепятствование действиям полицейских предусмотрено статьёй 19.3 КоАП.

17 июля на Чистых прудах в столице силовики задержали журналистку Lenta.ru Анастасию Завьялову. Девушка стала свидетельницeй задержания женщины с ребёнком. После начала видеосъёмки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Зaвьялову и доставили её в отдел МВД по Бaсманному району.

В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Зaвьялову, ударили её головой об стол, наступили на неё коленом и нанесли травму руки. При этом в отделении болеe шести с половиной часов отказывались разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.

Следственный комитет начал проверку произошедшего.