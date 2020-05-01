Швеция борется с коронавирусом куриным помётом

Власти города Лунд решили не допустить массовых гуляний в первые майские дни и разбросали по центральному парку тонны куриного помёта. Блогер и журналист Сергей Савчук оценил действия властей Швеции в условиях пандемии COVID-19.
Он пояснил, что несмотря на то, что «мягкая» стратегия шведской стороны действует эффективно, статистика говорит об обратном,
Журналист отметил, что на 100 тысяч человек приходится 22 смерти от коронавирусной инфекции. Дания, Финляндия и Норвегия прибегли к жёстким мерам, а там ситуация значительно лучше. Речь идёт о четырёх до семи смертей на 100 тысяч человек. При этом, согласно заявлениям Университета Джона Хопкинса, на территории Швеции в 12% случаях заражённый умирает. В США, для сравнения, летальность колеблется в районе 5,8%.
Сохраняйте подобные публикации, очень пригодится буквально через пару месяцев, когда болезнь пойдёт на спад и начнётся влажное мифотворчество про «правильные страны», — пояснил блогер.
Как писал NEWS.ru, отсутствие строгого карантина в Швеции объясняетсядоверием в обществе. Так, министр иностранных дел Анна Линде объяснила, почему власти не пошли по примеру других стран в борьбе с распространением нового коронавируса.
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