Швеция борется с коронавирусом куриным помётом

https://static.news.ru/photo/2ed9d654-8bdc-11ea-b18e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти города Лунд решили не допустить массовых гуляний в первые майские дни и разбросали по центральному парку тонны куриного помёта. Блогер и журналист Сергей Савчук оценил действия властей Швеции в условиях пандемии COVID-19.

Он пояснил, что несмотря на то, что «мягкая» стратегия шведской стороны действует эффективно, статистика говорит об обратном, приводит слова Савчука «Царьград».

Журналист отметил, что на 100 тысяч человек приходится 22 смерти от коронавирусной инфекции. Дания, Финляндия и Норвегия прибегли к жёстким мерам, а там ситуация значительно лучше. Речь идёт о четырёх до семи смертей на 100 тысяч человек. При этом, согласно заявлениям Университета Джона Хопкинса, на территории Швеции в 12% случаях заражённый умирает. В США, для сравнения, летальность колеблется в районе 5,8%.

Сохраняйте подобные публикации, очень пригодится буквально через пару месяцев, когда болезнь пойдёт на спад и начнётся влажное мифотворчество про «правильные страны», — пояснил блогер.

Как писал NEWS.ru, отсутствие строгого карантина в Швеции объясняетсядоверием в обществе. Так, министр иностранных дел Анна Линде объяснила, почему власти не пошли по примеру других стран в борьбе с распространением нового коронавируса.