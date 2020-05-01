Глава МИД Швеции объяснила, почему в стране не ввели карантин

https://static.news.ru/photo/1b233b2a-8bbc-11ea-b965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Byrmo Carolina/Aftonbladet/Global Look Press

Отсутствие строгого карантина в Швеции объясняется доверием в обществе. Так, министр иностранных дел Анна Линде объяснила, почему власти не пошли по примеру других стран в борьбе с распространением нового коронавируса.

У нас в Швеции другая традиция и культура. У нас очень маленькие министерства, большие полномочия, высокий уровень доверия между шведским народом, властями и политиками, — отметила политик в интервью Politico.

По её словам, граждане действительно прислушиваются к рекомендациям властей. При этом власти понимают, что нельзя избежать негативных последствий от пандемии. Они ожидают снижения ВВП на 4–10%. Уровень безработицы может достигнуть 10%.

Как писал NEWS.ru, за сутки число заболевших COVID-19 на шведской территории возросло с 21 092 до 21 520 человек. Таким образом, коронавирусной инфекцией болеют 215 заразившихся на 100 тыс. человек населения.