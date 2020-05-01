В Швеции коронавирусом заразились уже более 21,5 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/89448d2e-8bae-11ea-97fc-fa163e074e61_660.jpg Стокгольм, Швеция Фото: Orre Pontus/Aftonbladet/Global Look Press

За сутки число заболевших COVID-19 на шведской территории возросло с 21 092 до 21 520 человек. Таким образом, коронавирусной инфекцией болеют 215 заразившихся на 100 тыс. человек населения. Об этом сообщило управление здравоохранения Швеции.

Число жертв коронавируса увеличилось на 67 и достигло к 1 мая 2653 человек. На данное время в королевстве 1515 человек находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 1135 — мужчины.

Больше всего заболевших и умерших зафиксировано в столичном регионе. Там заболели 8205 и умерли 1417 человек. Об этом в эфире телеканала SVT сообщил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.

Репродуктивное базовое число R, которое говорит о том, как быстро распространяется инфекция, теперь ниже 1, что означает, что мы находимся на плато, — цитирует Тегнеля ТАСС.

По его словам, тестирование населения необходимо продолжить. Власти Швеции после решения Евросоюза закрыло границы для иностранцев, которые не проживают в ЕС. Жителей страны также призвали не собираться численностью более 50 человек. Кроме того, правительство рекомендует провести обучение в старших классах, курсы для взрослых и студентов на дистанционном обучении.

В Швеции при этом до сих пор открыты детсады, школы для начальных и средних классов. Королевство не вводило карантин и не закрывало магазины и предприятия общепита.

Как писал NEWS.ru, ранее в Швеции от коронавируса скончались 2,4 тысячи человек.