В Швеции от коронавируса скончались 2,4 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/598910a6-8a1d-11ea-9444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Janerik Henriksson/Tt/Global Look Press

Управление здравоохранения Швеции сообщило число погибших от коронавируса в стране. Их оказалось 2 462 человека.

По состоянию на 29 апреля 2020 года, количество случаев инфицирования в Швеции достигло 20 302. Наибольшее число заражённых зафиксировано в столичном округе.

В Швеции скончались почти две с половиной тысячи человек. Это очень высокое число и показатель, который мы не видели при других заболеваниях в течение очень долгого времени, — заявил государственный эпидемиолог страны Андерс Тегнель.

Власти страны рекомендуют жителям не проводить общественные собрания численностью более 50 человек. Также все ученики школ, вузов и образовательных курсов переведены на дистанционное обучение.

Как писал NEWS.ru, в марте 2020 года в Швеции досрочно завершили хоккейный сезон из-за пандемии коронавируса.