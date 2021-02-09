Штаб Навального потребовал завести дела на организаторов флешмоба за Путина

https://static.news.ru/photo/3d7ebb7e-6ada-11eb-99aa-96000091f725_660.jpg Фото: Евгения Иванченко/ youtube.com

Штаб оппозиционера Алексея Навального в Москве обратился в Министерство внутренних дел России с требованием привлечь к уголовной ответственности организаторов массовых мероприятий в рамках флешмоба «Путин — наш президент!».

Представители штаба полагают, что организаторы флешмоба в поддержку главы государства нарушили санитарно-эпидемиологические правила. В заявлении отмечается, что федеральные СМИ рассказали о проведении таких мероприятий «во многих городах», в том числе в Ставрополе, Барнауле, Солнечногорске и Екатеринбурге. Однако в этих регионах введён запрет на проведение массовых мероприятий из-за напряжённой ситуации с COVID-19.

Эти запреты не мешают властям проводить публичные мероприятия, которые им кажутся политически правильными. Например, празднование «победы» над коронавирусом в июне 2020 года, многодневное голосование по обнулению Конституции в июле и начавшийся после масштабных протестов против Владимира Путина флешмоб #ПутинНашПрезидент, — заявили в штабе Навального.

Там добавили, что в отношении активистов и политиков, участвующих в протестных акциях, возбуждаются уголовные дела о нарушении санитарных норм, их преследуют и отправляют под арест. В штабе Навального считают, что закон «должен быть един для всех», поэтому к ответственности также должны привлечь и организаторов массовых мероприятий в поддержку Путина.

Не так давно пользователи социальных сетей начали выкладывать ролики в поддержку главы государства, подписывая их хештегом #ПутинНашПрезидент. Например, сотни сотрудников екатеринбургского ТЦ «Сима-ленд» станцевали под песню Наргиз Закировой «Нас бьют — мы летаем». А студенты МГЮА и Белгородского института искусств и культуры рассказали, что их собрали на съёмки в поддержку Путина под предлогом Дня защитника Отечества и борьбы с коронавирусом.

Ранее в МИД России заявили, что западные дипломаты принимали участие в несогласованных акциях протеста в России. Как сообщили в ведомстве, Москва предоставила полный пакет доказательств этому. Там добавили, что в целом среди экспертов и журналистов нет осуждения поведения представителей Запада. Но их присутствие на протестах необходимо рассматривать как комплекс акций, направленных против России.

На акциях протеста 23 и 31 января в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.