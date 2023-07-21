SHOT: в деле Стрелкова фигурируют несколько критических цитат

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Игорь Стрелков

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков мог быть задержан из-за высказываний о российской власти, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на его адвоката Александра Молохова. По информации канала, в деле фигурируют сразу несколько соответствующих цитат.

По данным SHOT, критические комментарии были взяты из текстов и видеороликов Стрелкова. Молохов также отметил, что сейчас ему необходимо найти своего клиента, местонахождение которого все еще неизвестно.

Стрелков в 2014 году возглавил общественное движение «Новороссия» и начал командовать вооруженными силами Донецкой Народной Республики. В последнее время был известен критическими высказываниями в адрес власти. Также он осуждал мятеж ЧВК «Вагнер».

Ранее появилась информация о том, что силовики задержали Стрелкова в Москве. Его обвиняют в экстремизме, предположительно, после обращения бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Супруга Стрелкова Мирослава Регинская сказала, что он не выходил на связь после задержания.

Экс-председатель парламента Новороссии Олег Царев считает, что Стрелкова признают виновным с вероятностью 99,9%, если дело дойдет до суда. При этом он назвал странным задержание Стрелкова, в то время как связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина такая участь не постигла.