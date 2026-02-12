Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 15:45

Шоколадное печенье без выпечки за 15 минут: простой рецепт постного десерта, который любят дети

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Не всегда есть время включать духовку, но вкусный десерт приготовить легко. Шоколадное печенье без выпечки — постное, с насыщенным вкусом какао и шоколада, оно понравится всей семье. Готовится быстро, из доступных ингредиентов, и не требует особых кулинарных навыков.

Для начала смешайте 90 мл миндального молока, 60 мл кленового сиропа, 50 г какао и 45 мл кокосового масла в сотейнике и доведите до кипения, затем снимите с огня через минуту. Добавьте 110 г овсяных хлопьев, 70 г горького шоколада, 90 г хрустящей арахисовой пасты, пакетик ванилина, 20 г кокосовой стружки и щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородной массы. Сформируйте печенье руками на пергаменте, посыпьте стружкой и охладите в холодильнике 15 минут. Десерт готов — ароматный, шоколадный и питательный.

Ранее сообщалось, что иногда хочется побаловать семью легким десертом без сложных продуктов и долгой готовки. Этот йогуртовый пирог удивляет мягкой текстурой, приятным вкусом и тем, что готовится без муки. Рецепт отлично подойдет тем, кто любит простую домашнюю выпечку.

рецепты
пост
кулинария
еда
Марина Макарова
М. Макарова
