Шоколадная сметана — любимый десерт из детства. Трачу 5 минут и наслаждаюсь с хрустящим тостом

Этот рецепт стирает границы между завтраком и десертом. Намажьте густой шоколадный крем на подрумяненный хлеб к утреннему кофе или подайте в изящной креманке как полноценное сладкое блюдо — он безупречен в любой роли.

Что понадобится

Сметана (20% и более) — 250 г, сахарная пудра — 3-4 ст. л., какао-порошок — 1,5 ст. л., багет или хлеб для тостов — для подачи.

Как готовлю

В достаточно глубокой миске соедините холодную сметану, сахарную пудру и просеянный какао-порошок.

Энергично взбивайте смесь венчиком или миксером на средней скорости до полного растворения всех частиц и получения однородного густого крема насыщенного шоколадного цвета без разводов.

Для подачи нарежьте багет ломтиками и обжарьте на сухой сковороде, в тостере или на гриле до золотистой хрустящей корочки.

Шоколадную сметану переложите в сервировочную пиалу и подайте сразу с горячими тостами. Идеальным дополнением станет чашка крепкого эспрессо или капучино.

