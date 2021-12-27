Шойгу рассказал, как создавалось МЧС России

Идея создать МЧС появилась у руководства СССР в конце 80-х годов, когда в стране увеличилось число аварий и катастроф, в том числе случились ЧП на Чернобыльской АЭС и землетрясение в Армении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью «Аргументам и фактам», приуроченном ко Дню спасателя. Шойгу возглавлял спасательное ведомство 20 лет.

И землетрясение в Армении показало, что все существовавшие на тот момент чрезвычайные службы зачастую действуют разрозненно, без единого управления. И тогда, в конце 1990-х, в СССР было принято решение создать некую комиссию, координирующую действия всех служб, занимающихся ликвидацией ЧС. Это пожарные, гражданская оборона, горноспасатели и многие-многие другие, — сказал он.

Шойгу напомнил, что 27 декабря 1990 года Верховный Совет принял решение поручить правительству создать Корпус спасателей. По словам министра, в начале работы сотрудники ведомства опирались на мировую практику. Так, в июне 1991 года Шойгу вместе с представителями от всех союзных республик был направлен в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в США (FEMA).

Кто-то из коллег после этой поездки шмотки домой вёз, а я — две огромные сумки с книгами о методиках работы спасателей во всевозможных чрезвычайных ситуациях, — отметил глава Минобороны.

Ранее спасателей с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин. В видеообращении он заявил, что сотрудники МЧС РФ задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег во всём мире. Путин напомнил, что в 2021 году российские спасатели боролись с лесными пожарами, выезжали с гуманитарными миссиями в Афганистан, Сирию и другие страны, доставляли туда вакцину от коронавируса.