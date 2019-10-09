https://static.news.ru/photo/7a599a46-ea9d-11e9-ad5b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение отдыху Владимира Путина в тайге. Свои строки музыкант проиллюстрировал снимком с рыбалки.

Осень. Как же хорошо! / Рыба, утки под прицелом. / Шойгу в кадр не вошёл, / С ним десяток офицеров, / Повар, съёмочная группа, / ФСО в канаве дышит. / Тише! Не кричите в рупор! / Дайте насладиться тишью. / Лес листвой своей гудит. / А в кустах танки, как лоси. / Я люблю побыть один. / Как же хорошо, что осень! — написал Шнуров в Instagram .

Как писал News.ru, в канун своего 67-летия Владимир Путин отправился в сибирскую тайгу. Как показано на кадрах, распространённых пресс-службой Кремля, глава государства собирал грибы в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, президент РФ поднялся на вершину горы, откуда, по его словам, открывается красивый вид на Енисей.