Шахназаров: США допустили большую ошибку в отношении России

https://static.news.ru/photo/f9203c12-08c5-11eb-9732-fa163e074e61_660.jpg Карен Шахназаров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кинорежиссёр, общественный деятель и народный артист России Карен Шахназаров указал на прокол Соединённых Штатов в отношении русских. По его словам, американцы допустили «большую ошибку».

По мнению Шахназарова, российский народ и власть, с одной стороны, понимают, что в данное время для сохранения страны нужна имперская форма, причём это не обязательно должно быть возрождение Советского Союза. С другой стороны, считает режиссёр, ссылаясь на слова историка Вадима Кожинова, у России — евразийская и идеократическая сущность.

Не согласен, что у Британской империи никогда не было идеи. Это, на мой взгляд, другая, если хотите, форма империи. Вот у американцев есть идея. У них идея — построение лучшего общества в мире. Это очень похоже на то, что было у большевиков. И в Российской империи. На самом деле идея Российской империи — построение, ну, на основе православия такого гармоничного Царства Небесного, — рассказал артист в эфире программы «Интервью» на телеканале «Царьград».

По его словам, большевики решили просто построить это Царство на Земле, но не получилось, хотя сама идея была мощная.

Это мощная идея. У России на сегодняшний день такой идеи нет. Нам в определённой степени, кстати, противостояние с Западом и США помогает. Потому что это стало идеей — сохраниться в этой борьбе. Это полезно для нашей страны, — полагает Шахназаров.

Он предположил, что если бы этой идеи не было, то Россия, возможно, давно бы распалась. И в этом смысле американцы допустили ошибку, считает режиссёр.

Если бы всё продолжалось, как в 90-е годы, когда они нам «ножки Буша» высылали, думаю, нас бы уже не было. Мы бы пришли к полному краху. Они допустили большую ошибку, так сказать, переведя наши отношения в прямое противостояние. Это на самом деле придало нашему обществу какой-то стимул и элемент необходимости консолидации. За отсутствием какой-либо другой идеи оно дало хоть какую-то идею на какое-то время самосохраниться. Потому что внешняя угроза — это всегда сильный фактор, — заключил Шахназаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в тяжелейшие времена российский народ сплачивался вокруг главной идеи — патриотизма. Он отметил, что любовь к Отечеству является тем, что объединяет весь народ. Российский лидер также отметил, что патриотизм — это национальная идея для всей страны, однако он должен быть созидательным, чтобы человек мог «посвятить себя развитию страны, её движению вперёд», писал NEWS.ru.