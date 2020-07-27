СФ: запрет для опеки входить в дом не повлияет на профилактику преступлений

https://static.news.ru/photo/d6aac128-d00a-11ea-8b44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victoria Jones/PA Wire/ТАСС

Запрет для органов опеки самовольно входить в жилое помещение, предусмотренный внесённым в Госдуму пакетом поправок в Семейный кодекс, не окажет существенного влияния на профилактику преступлений против детей, заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике, полномочный представитель СФ по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Маргарита Павлова.

По её словам, сотрудники органов опеки и сегодня не имеют права входить в дом без согласия жильцов. Тем не менее нередки случаи, когда в жилом помещении отсутствуют родители, а недобросовестные работники никак не уведомляют о своём визите.

Сенатор также подчеркнула, что на сегодняшний день органы опеки не всегда адекватно реагируют на происходящее в семье. Предлагаемая поправка направлена на то, чтобы оградить семьи от произвольного вмешательства в их дела.

Все семьи, где существует возможная опасность для ребёнка, находятся в поле зрения органов соцзащиты, других служб. Семьи в трудной жизненной ситуации, семьи из группы риска все известны, в поле зрения органов соцзащиты по тем или иным основаниям. Если возникает реальная угроза жизни и здоровью ребёнка, то речь идёт или о необходимости срочно помочь семье, или о пресечении преступных действий, выявлением и профилактикой которых у нас занимаются именно правоохранительные органы. У них для этого достаточно инструментов, а другие службы всегда могут их привлечь, если для этого есть основания, — подытожила Павлова, слова которой приводит ТАСС.

Как писал NEWS.ru, пакет законопроектов по внесению изменений в семейное законодательство, предусматривающий изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей, внесён в Госдуму. Об этом 14 июля сообщила одна из авторов инициативы, глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина. Упомянутые поправки также устанавливают запрет на вхождение органов опеки в жильё без согласия жильцов.