Житель Ингушетии совершил хищение электроэнергии на сумму более 130 млн рублей для майнинга криптовалют.
Об этом говорится в сообщении компании «Россети Северный Кавказ», которое приводит
По подсчётам «Россетей», ущерб от хищения составил около 130 млн рублей. Информация о случае была передана в полицию, майнеру может грозить до пяти лет лишения свободы.
Представители компании заявили, что на сумму ущерба, причинённого злоумышленником, можно провести масштабную реконструкцию энергосетевого комплекса в нескольких сёлах Ингушетии.
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