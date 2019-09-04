https://static.news.ru/photo/6afdab9a-cf2d-11e9-b367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Ингушетии совершил хищение электроэнергии на сумму более 130 млн рублей для майнинга криптовалют.

Об этом говорится в сообщении компании «Россети Северный Кавказ», которое приводит РИА Новости . Сотрудники компании обнаружили вблизи посёлка Плиево два трансформаторных пункта без необходимой технической документации. Установки снабжали электричеством находящееся рядом здание. Осмотрев объект, энергетики нашли 1651 единицу техники для майнинга криптовалют.

По подсчётам «Россетей», ущерб от хищения составил около 130 млн рублей. Информация о случае была передана в полицию, майнеру может грозить до пяти лет лишения свободы.

Представители компании заявили, что на сумму ущерба, причинённого злоумышленником, можно провести масштабную реконструкцию энергосетевого комплекса в нескольких сёлах Ингушетии.

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