Сеть ждёт очередное потрясение: Путин на совещании погнул листы с речью

https://static.news.ru/photo/803c8c2c-2997-11eb-b121-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Начиная совещание с членами правительства по коронавирусу, президент России Владимир Путин погнул листы с текстом выступления.

В Интернете начало распространяться видео, а многие предположили, что новости, посвящённые этому, станут одними из самых читаемых.

Ранее ажиотаж вызвали манипуляции президента Владимира Путина с оранжевой папкой на форуме «Россия зовёт!». Внимание журналистов привлекло то, что после выступления в начале саммита Путин убрал листки с речью в папку, однако сразу же раскрыл её снова, достал листки, вывернул папку, после этого снова вложил в неё бумаги и лишь затем положил папку на стол.

Журналист Всероссийской государственной телерадиокомпании Павел Зарубин предположил, что, скорее всего, поведение главы государства связано с опытом работы в спецслужбах. В передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он пояснил, что президент сделал прямо на папке какие-то важные пометки, а потом продолжил уже на листках со своей речью. Когда он убрал листки в папку, то понял, что написанное видно окружающим и может попасть в объективы телекамер. Тогда президент и вывернул папку, писал NEWS.ru.