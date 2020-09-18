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Сестра ведущего «Русского лото» опровергла информацию о его смерти

00:29, 20 сентября 2020
Фото: imdt1/twitter.com

Сестра ведущего всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото» Михаила Борисова не подтвердила появившуюся вечером 19 сентября информацию о его смерти в больнице.

Нина Борисова сообщила, что её брат находится в больнице, он жив, но ему ещё не поставили диагноз, передаёт KP.RU.

Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз ещё не установлен. Он находится в больнице, — сказала женщина.

Михаила Борисова госпитализировали 19 сентября прямо со съёмочной площадки в одну из московских больниц с воспалением лёгких. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому, писал NEWS.ru ранее.

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