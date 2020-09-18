Сестра ведущего «Русского лото» опровергла информацию о его смерти

Сестра ведущего всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото» Михаила Борисова не подтвердила появившуюся вечером 19 сентября информацию о его смерти в больнице.
Нина Борисова сообщила, что её брат находится в больнице, он жив, но ему ещё не поставили диагноз,
Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз ещё не установлен. Он находится в больнице, — сказала женщина.
Михаила Борисова госпитализировали 19 сентября прямо со съёмочной площадки в одну из московских больниц с воспалением лёгких. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому, писал NEWS.ru ранее.
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