Сестра ведущего «Русского лото» опровергла информацию о его смерти

https://static.news.ru/photo/6dcdc5bc-fabf-11ea-8939-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdt1/twitter.com

Сестра ведущего всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото» Михаила Борисова не подтвердила появившуюся вечером 19 сентября информацию о его смерти в больнице.

Нина Борисова сообщила, что её брат находится в больнице, он жив, но ему ещё не поставили диагноз, передаёт KP.RU.

Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз ещё не установлен. Он находится в больнице, — сказала женщина.

Михаила Борисова госпитализировали 19 сентября прямо со съёмочной площадки в одну из московских больниц с воспалением лёгких. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому, писал NEWS.ru ранее.